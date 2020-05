Auf dem richtigen Weg

Die ersten Kilometer eines bewegten Lebens stecken in den Beinen – und man selbst vielleicht im ersten kleinen Tief. Eben noch federleicht wie das Testimonial einer Sneakers-Werbung durch den taufrischen Wald getrabt, hängt plötzlich Schwere in den Schritten. Mit Problemen dieser Art kennt Martin Kowarik sich aus.

Und der Personal Coach weiß über die Grenze zwischen Zwang und Motivation Bescheid. „Es bringt absolut nichts, in solchen Situationen jemanden zum Laufen drillen zu wollen. Man erreicht damit das exakte Gegenteil dessen, was man erreichen will“, sagt er. Schlimmstenfalls sei jemand, der sich täglich in die Laufschuhe quält, langfristig auch für andere Sportarten wie Radfahren oder Schwimmen verloren.

„Es kommt einfach der Punkt, an dem die Erfolgserlebnisse wie ein deutlich spürbarer Gewichtsverlust nicht mehr so schnell wie in den ersten Wochen auftreten“, weiß Kowarik. Dieser Falle kann man entkommen, indem man das Training variiert. „Eine Möglichkeit ist, das Intervalltraining mit drei Minuten Sprint, einer Minute Gehen und danach zehn Liegestützen zu kombinieren. Damit überlistet man den Körper, der sich schnell auf Reize einstellt und damit träger wird.“