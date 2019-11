Sozialer Kitt im Flüsterton: Warum Tratschen so wichtig ist

Die österreichische Innenpolitik kommt dieser Tage nicht zur Ruhe. Im Mittelpunkt des Trubels stehen bekanntlich private Chats und Anrufe zwischen hochrangigen politischen Akteuren. So wurde – wie man nun weiß – Indiskretes vermeintlich diskret ausgetauscht. Das informelle, nahezu flapsige Gerede um Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen gleicht streckenweise einem klassischen Kaffeeklatsch.

Als eine "Sozialform der diskreten Indiskretion" beschrieb der deutsche Soziologe Jörg Bergmann den Klatsch bereits vor über 30 Jahren. Was früher am Stammtisch, über den Gartenzaun, beim Greißler oder Frühshoppen stattfand, wird heute meist in digitalen Sphären ausgetauscht. "Wir klatschen und tratschen vermehrt medial vermittelt", erklärt Sprachwissenschafterin Susanne Günthner von der Universität Münster. "Von telefonischen Klatschgesprächen bis hin zu WhatsApp-Klatsch haben sich viele Formen des Austauschs entwickelt, die es früher nicht gab. Was man aber weiß, ist, dass Klatsch und Tratsch in allen Gemeinschaften existiert und eine seit Jahrhunderten verbreitete Spielart der Alltagskommunikation darstellt. Daran haben moderne Technologien nichts Grundlegendes geändert."

Überlebensgarant

Anthropologen vertreten die Ansicht, dass Gossip, wie der gesellschaftliche Flurfunk im englischsprachigen Raum genannt wird, unseren frühen Vorfahren das Überleben sicherte. "Das ist sinnvoll", sagt Kommunikationspsychologin Petra Peinemann. "Wir tratschen gerne mit Gleichgesinnten, weil es uns ein Gefühl von Zusammengehörigkeit verschafft. Das ist wiederum etwas, was für uns Menschen evolutionär gesehen überlebenswichtig war. Immerhin konnte der Ausschluss aus einer Gruppe einst den Tod bedeuten." Und heute?