Den Prärietopf jetzt pflanzen, damit es im Frühling schon blüht

Präriepflanzung

Was man in so einen Topf zusammensetzt, muss natürlich die gleichen Wünsche haben – vor allem Standort und Substrat betreffend. Im Fall der Präriemischung kann etwa die Echinacea purpurea Alba als „Leitstaude“ dienen: „Wir kennen sie als Sonnenhut, meistens in purpurnen Farben. Diese weiße Art hier ist sehr selten und wirklich etwas Besonderes.“