Axels Terrasseneintopf: Die größten Fehler aus einem Jahr

Dass manche meiner Pflanzen nicht blühen, liegt an der Missachtung des Tipps der Pflanzenflüsterin Anni, (1.2.): Blühfreude entstehe durch Tag-Nacht-Temperaturwechsel. Apropos Blüte: So schön meine Orchideen blühen, so grauenhaft war meine Idee, die Phalaenopsis in ein Sommerquartier zu stellen (Exoten, 28.9.). Seitdem trägt ihr Blatt Narbe.