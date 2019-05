Axels Terrasseneintopf: Dürfen die Sukkulenten schon raus?

Der Präsident der Kakteenfreunde Wien kennt sich auch mit Sukkulenten hervorragend aus und klärt gleich einmal auf: sukkulent sei eine Eigenschaft, keine Pflanzengruppe. „Es bedeutet wasserspeichernd, alle sukkulenten Pflanzen können so dank dickfleischiger Blätter eine Dürreperiode überdauern.“ Es liegt der Verdacht nahe, dass sie deshalb so beliebt in heimischen Wohnzimmern sind, „die Sukkulenten“ leben gut, wenn man sie nicht viel beachtet. Haupttodesursache ist zuviel Zuwendung, sprich: oftmaliges Gießen.