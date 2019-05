Axels Terrasseneintopf: Pflücken auf der Ausseer Narzissenwiese

Die Stern-Narzisse (Narcissus radiiflorus) kommt zwar neben der Steiermark auch in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich vor. „Aber hier hat sie einen Verbreitungsschwerpunkt“, erklärt die Ökologin und Narzissen-Expertin Franziska Miller-Aichholz. Das liegt vor allem am frischen Klima, denn an den Boden hat das hübsche Blümchen überraschend wenig Ansprüche – was den Hobbygartler freut, Narzissen lassen sich locker im Topf halten. „Sie kommen auf nassen wie trockenen Wiesen vor, bevorzugen aber frische Böden mit Wasserspeicherkapazität. Vor allem nährstoffarme Böden.“