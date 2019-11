So spannend ist Philosophieren mit Kindern

Wir leben in eine Zeit, in der sich die Gesellschaft zu spalten scheint. Kann so ein Workshop dazu beitragen, die Spaltung zu überwinden?

Ja, denn Kinder lernen hier, dass jeder eine andere Position haben kann, ohne damit selbst einverstanden zu sein. Im Gespräch betonen wir immer wieder die Regeln: „Es wird nicht ausgelacht, niemand macht blöde Kommentare, wir gehen respektvoll miteinander um. Dieses Zuhören ist Basis der Demokratie. Denn wie soll ich einen Kompromiss erzielen, wenn ich nicht verstehen will, was ein anderer vertritt? Auch die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzufühlen, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wenn ich nur aussende und nicht empfange, werde ich nicht weiterkommen. Dann bleiben jeder in seiner Echokammer.