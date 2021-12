Silvesterbräuche: So feiert die Welt den Jahreswechsel

In Griechenland haben am letzten Tag des Jahres Glücksspiele in jeder Form Tradition. Viele Griechinnen und Griechen wollen Fortuna mit Kartenspielen oder der Lotterie auf die Sprünge helfen. Wer verliert, kann am Neujahrstag noch immer auf die eingebackene Goldmünze im traditionellen Basiliusbrot hoffen – sie soll im kommenden Jahr besonders viel Segen bringen.

Auch in Portugal findet sich die Münze zu Silvester wieder: Wer sie um Mitternacht in der Hand hält, hat im neuen Jahr garantiert keine Geldsorgen. In Italien setzt man für Reichtum hingegen lieber aufs Essen. Ein traditionelles italienisches Silvestermahl beinhaltet dort auf jeden Fall Linsen, die Geld symbolisieren sollen. Und auch in Tschechien vertraut man der Kulinarik: Kurz vor Mitternacht halbiert man einen Apfel und deutet die Kernanordnung. Zeigt das Apfelorakel ein Kreuz, droht Unheil; Apfelkerne in Sternform versprechen hingegen ein gutes Jahr.