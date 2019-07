Schwirr ab! So vertreiben Sie Gelsen aus Ihrem Garten

Der Versuch hatte etwas von Folter: Ein Y-förmiges-Rohr, ein Schwarm hungriger Mücken, die darin eingesperrt auf Beute warteten – und zwei Versuchspersonen, die am oberen Ende des Y je eine Hand in den Hohlraum stecken. Im Dienste der Forschung, versteht sich. Als britische Forscher 2015 die Ergebnisse ihres Experiments veröffentlichten, war es ein Durchbruch: Sie hatten jene genetische Komponente des Körpergeruchs identifiziert, die Stechmücken lieben.

So viel wusste man bereits: Menschen der Blutgruppe 0 werden bevorzugt ausgewählt, Schwangere und Personen mit höherer Körpertemperatur genauso. Einige Glückliche scheinen dagegen eine natürliche Abwehr gegen Blutsauger zu haben. Wer, das wollten die Forscher herausfinden.

Als Versuchskaninchen wählten sie 18 eineiige und 19 zweieiige Zwillingspaare. Pro Person wurden 20 Gelsen freigesetzt, die an der Weggabelung der Y-Röhre die Wahl hatten, welchen Geruch sie anfliegen. Ergebnis: Eineiige Zwillinge (sie haben dieselben Gene) werden gleich oft gestochen. Zweieiige nicht.

300 Stoffe

Zoologe John Pickett versuchte seit Jahren, die mückenaffinen Gene auszumachen. Dafür steckte er Versuchsteilnehmer, die sich als unattraktiv für Mücken erwiesen hatten, bis zum Kinn in einen Plastiksack, um ihren Schweiß zu sammeln. Das Gemisch aus bis zu 300 verschiedenen Stoffen wurde mit einem Gas-Chromatografen in seine Einzelsubstanzen aufgetrennt. An jeder ließen die Wissenschafter Mücken schnüffeln, die sie mit Elektroden verbunden hatten. Das Signal war umso stärker, je begieriger die Insekten auf einen Duft reagierten.

Pickett aber interessierte jene Substanz, vor der es den Mücken graute. Die hat er in den schottischen Highlands an seinen nackten Armen getestet. Die Blutsauger dort können einen Menschen in einer Stunde 40.000-mal stechen. Einen seiner Arme rieb Pickett mit Alkohol ein, den anderen mit der Anti-Mücken-Substanz. "Der ungeschützte Arm war nach kurzer Zeit von Stichen übersät", berichtete Pickett. "In den geschützten Arm hat keine einzige Mücke gestochen."

Und hofft, dass wir in Zukunft eine Pille nehmen werden, die die Produktion von natürlichem Mückenschutzmittel im Körper anregt und Körperlotionen unnötig macht. Doch das ist Zukunftsmusik.