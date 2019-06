Anti-Gelsenmittel im Test: Zehn von 20 Produkten sind bedenklich

Vorsicht bei Zitronen-Eukalyptusöl

Nur bedingt empfehlenswert sind Mittel mit Extrakten des ätherischen Zitronen-Eukalyptusöls, denn diese können potenziell Allergien auslösen und erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut. Der Wirkstoff lässt sich auch synthetisch herstellen und wurde in den acht ihn enthaltenden Testprodukten unter folgenden Namen angegeben: Eucalyptus Citriodora Öl, Gemisch aus cis- und trans-p-Menthan-3,8 diol, PMD, Citriodiol.

Zwei Gelsenmittel enthalten den haut- und augenreizenden Wirkstoff Diethyltoluamid (DEET) und sollten auf Rat der Konsumentenschützer besser nicht verwendet werden. Das Mittel treibt einem Tränen in die Augen und reizt die Schleimhäute. Bei empfindlichen Personen - etwa Kindern - kann es Krämpfe auslösen. Es greift auch Kunststoffoberflächen, etwa bei Sonnenbrillen, an. DEET wurde in den 1940er-Jahren von der US-Armee für Marinesoldaten und Infanteristen entwickelt und ist für unsere Breitengrade nicht empfehlenswert, so die AK.