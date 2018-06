Das lästigste Geräusch des Sommers (und wie man ihm entkommt)

Eine neue Heimat in Österreich hat die japanische Buschmücke gefunden: „Ihre Larven setzt sie in Steinen ab, in denen sich oft kleine Lacken bilden. Weil dieser Lebensraum bisher von keiner anderen Stechmücke genutzt wurde, wird sie zu einer neobiotischen Art – also eine, die sich hier ansiedelt.“

Eine Art, die leider auch uns Menschen sekkiert. Doch zum Glück haben es nicht alle Stechmücken auf uns abgesehen. „Manche bevorzugen Amphibien, andere Vögel, wiederum andere Schlangen“, weiß Fuehrer.

Denn Gelse ist nicht gleich Gelse. Die Arten unterscheidet sich in Form, Größe und „Heimat“. Die weiblichen Hausgelsen suchen nicht nur im Sommer die Schlafzimmer auf, um für ihren Nachwuchs menschliches Blut zu zapfen, sondern überwintern sogar an Zimmerdecken und in Kellern.