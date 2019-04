Wie Gelsen unseren Schweiß "erschnuppern"

Ihr hochfrequentes Sirren treibt so manch einen an lauen Sommerabenden in den Wahnsinn: Gelsen zählen für viele zu den unangenehmsten Plagegeistern der warmen Jahreszeit.

Und während die Geräuschkulisse noch aushaltbar wäre, ist das Jucken der drohenden Stiche tatsächlich oft kaum zu ertragen. Umso spannender sind Forschungen darüber, was Gelsen anlockt – und warum.