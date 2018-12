Schwangere sagt Babyparty ab, weil Umfeld über Kindsnamen spottet

"Ich habe etwas Wichtiges zu verkünden. Es schmerzt mich sehr, euch das mitteilen zu müssen, aber ich sage das Event ab": Mit diesen Worten blies eine werdende Mutter via Facebook kürzlich die Babyparty zu Ehren ihres ungeborenen Sohnes ab. In dem Posting kündigte die Frau an, stattdessen eine kleinere, intimere Feier zu veranstalten. "Dort wird wenigstens niemand über mich urteilen", betonte sie auf dem sozialen Netzwerk.