Wie man Lieblingsblume und perfekte Paradeisersorte vermehrt

Mehrjährige Kräuter, die verholzen, lassen sich auch gut über Ableger oder Absenker vermehren, die so genannte vegetative Vermehrung. „Funktioniert zum Beispiel bei Salbei sehr gut: Man vergräbt die Beugung eines weghängenden Zweiges in der Erde, dort bildet er Wurzeln. Nach vier Wochen kann man ihn von der Mutterpflanze trennen und versetzen.“ Alternativ dazu kann man auch über Stecklinge vermehren, wozu man einen grünen, noch nicht verholzten Teil abscheidet und weitgehend entblättert. Dann steckt man ihn in feuchte Erde und stülpt ein Sackerl drüber – um die Luftfeuchtigkeit hoch zu halten. „Das geht bei Salbei ganz gut, bei Lavendel zum Beispiel nicht so gut.“