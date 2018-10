Rücktritt wegen Lewinsky? Hillary Clinton verteidigt Ehemann Bill

# MeToo und der Lewinsky-Skandal

Im Lichte der #MeToo-Debatte rund um sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt gegen Frauen, war das Verhältnis des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton mit Monica Lewinsky vergangenes Jahr erneut diskutiert worden.

Im November 2017 betonte etwa die Demokratin Kirsten Gillibrand, Senatorin des Bundesstaates New York, in einem Interview mit der New York Times, dass Clinton jedenfalls zurücktreten hätte sollen. "Ja, ich glaube, dass das die angemessene Reaktion gewesen wäre." Und weiter: "Die Dinge haben sich geändert, und ich denke, unter diesen Umständen sollte es eine ganz andere Reaktion geben", fuhr sie fort. "Und ich denke, angesichts dieser Debatte sollten wir eine ganz andere Debatte über Präsident Trump und eine ganz andere Debatte über die Vorwürfe gegen ihn führen."

Ermutigt durch die #MeToo-Bewegung, meldete sich Monica Lewinksy Anfang dieses Jahres mit einem Gastbeitrag in der Vanity Fair zu Wort. In diesem sprach sie über ihr Trauma vor 20 Jahren, Machtmissbrauch und stellte zum ersten Mal die Einvernehmlichkeit ihrer Beziehung zu Bill Clinton in Frage (mehr dazu hier). Bill Clinton gab seinerseits in einem Interview mit dem TV-Sender NBC im Juni zu Protokoll, dass er sich auch zu heutigen Zeiten von #MeToo nicht anders in seiner Affäre verhalten hätte (mehr dazu hier). Kurz Zeit später präzisierte er seine Aussage. Seine Äußerungen hätten fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dass er sich damals nicht entschuldigt und auch keine Reue für sein Verhalten gezeigt habe. Er habe sich damals aber sowohl bei Lewinsky als auch bei seiner Familie entschuldigt, sagte Clinton. Er fügte hinzu: "Ich lebe jeden Tag damit."

Der Fall Lewinsky

Die Affäre mit der Praktikantin Lewinsky hatte Clinton 1999 an den Rand der Amtsenthebung gebracht. Zunächst leugnete er das Verhältnis unter Eid. Erst als die Beweise erdrückend wurden, gab er die Affäre zu. Nach einem Amtsenthebungsverfahren sprach ihn der Senat von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei.