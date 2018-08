Lewinsky stellt Freiwilligkeit der Clinton-Affäre infrage

Weiters stellt Lewinsky fest: Er war mein Chef. Er war der mächtigste Mann auf diesem Planeten. Er war 27 Jahre älter als ich und hatte genug Lebenserfahrung, um es besser zu wissen. Er war damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere, während ich den ersten Job nach dem College hatte." Als "Notiz für die Trolle auf demokratischer und republikanischer Seite" wolle Lewinksy jedoch festhalten, dass nichts von dem ihre eigene Verantwortung für das, was geschehen ist, entschuldigt. "Ich bereue es jeden Tag."

Im Vergleich zu früher fühle sie sich aber heute nicht mehr allein und sei dankbar dafür. Eine Frau aus dem Umfeld der #MeToo-Bewegung habe Lewinsky geschrieben: "Es tut mir leid, dass du so allein warst."

Tatsächlich, so Lewinsky, sei das Alleinsein das schlimmste für sie gewesen und gibt auch Einblick in ihr Leben mit dem Trauma. Sie beschreibt, wie sie zu Weihnachten 2017 in einem Restaurant in Manhattan Kenneth Starr getroffen hatte, der Mitte der Neunzigerjahre gegen Bill Clinton ermittelte. Vor zehn Jahren hätte sie noch fluchtartig das Restaurant verlassen, schreibt Lewinsky. Im vergangenen Jahr sei es ihr dank jahrelanger Traumaarbeit zum ersten Mal gelungen, die Situation auszuhalten. Sie habe den Mann sogar ihrer Familie vorgestellt. Laut eigenen Angaben wollte sie ihn daran erinnern, dass er und sein Ermittlerteam in der Vergangenheit nicht nur sie, sondern auch ihre Familie verfolgt und terrorisiert hätten.

Wie es Monica Lewinsky nach ihrer Affäre mit dem Ex-Präsidenten ergangen ist: