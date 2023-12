Winterflugplan: AUA mit neuem Direktflug

Austrian Airlines (AUA) erweitert den Winterflugplan um einen Direktflug nach Lappland, der nördlichsten Region Finnlands.

Jeweils am Samstag fliegt die Airline Rovaniemi, die Hauptstadt Lapplands, an. In Kooperation mit einem Reiseveranstalter geht es auch weiter in die fĂŒr Wintersport bekannte Kleinstadt KittilĂ€, geht aus einer Aussendung der AUA hervor.

➀ Mehr lesen: AUA fast auf Vorkrisen-Niveau, Ticketpreise steigen weiter