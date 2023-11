AUA fast auf Vorkrisen-Niveau, Ticketpreise steigen weiter

Inflation bereitet Sorgen

Sorgen bereiten der AUA-Chefin stark schwankende und auch steigende Treibstoffpreise und die hohe Inflation in Österreich. Die dürfte dafür sorgen, dass die Ticketpreise der AUA auch im kommenden Jahr weiter steigen werden. Die Inflation schlage über Indexierung und Lohnabschlüsse mittlerweile in alle Bereiche der Kostenstruktur durch und werde die AUA im kommenden Jahr noch härter treffen, so die AUA-Chefin.

Hadern mit EU-Klimavorgaben

Benachteiligt sieht Mann ihre Fluglinie durch EU-Vorgaben in Klimafragen, die Airlines in der EU auferlegen, schrittweise mehr nachhaltigen Treibstoff zu tanken. Das werde auch dazu führen, dass das Drehkreuz Wien bei Langstreckenflügen an Attraktivität verliere, sagte Mann: „Es wird günstiger sein, über die Türkei oder Dubai zu fliegen als über Wien.“ Dem Klima sei damit nicht geholfen, geflogen werde trotzdem, europäische Unternehmen würden damit aber benachteiligt. Sie sprach sich für eine Klimaabgabe aus, die alle Airlines treffen würde, und hofft auf die Mithilfe der Politik.

