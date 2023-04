AUA modernisiert bis 2028 gesamte Langstreckenflotte

"Mit der Boeing 787-9 holen wir eines der innovativsten Langstreckenmodelle am Markt zu Austrian Airlines. Das ist eine Teamleistung, auf die die Austrian stolz sein kann“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino.

Lichtsystem soll Jetlag reduzieren

An Bord soll sich ein innovatives Lichtsystem je nach Tages- oder Nachtzeit an den Biorhythmus anpassen und dadurch den Jetlag reduzieren. GroßzĂŒgige GepĂ€cksfĂ€cher und Fenster, die zu den grĂ¶ĂŸten aller Flugzeugmuster gehören, sollen auch FluggĂ€sten von den Mittelreihen den Blick nach draußen ermöglichen. Durch eine Fensterjalousie können Passagiere zudem die Lichteinstrahlung per Knopfdruck nach individuellem Wunsch dimmen und trotzdem die Aussicht ĂŒber den Wolken genießen.