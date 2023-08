AUA-Flieger nach New York musste in 4 Tagen 2 Mal umkehren

Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist am Mittwoch nach dem Start vom Flughafen Wien-Schwechat umgedreht. "Nach dem Start von Flug OS 087 von Wien nach New York (JFK) konnten die Vorfl├╝gel aufgrund eines technischen Fehlers nicht wieder eingefahren werden, weshalb das Flugzeug aus Sicherheitsgr├╝nden umkehrte. Das Flugzeug ist nach etwas mehr als einer Stunde nach Start sicher und ohne Zwischenf├Ąlle in Wien zur├╝ckgelandet", hie├č es gegen├╝ber der APA.

Laut dem Portal Austrian Wings flog die Boeing 767 der AUA im Bereich Purkersdorf, Mistelbach und Laa an der Thaya mehrere Schleifen, ehe sich die Piloten schlie├člich f├╝r den Landeanflug positionierten und auf der Piste 34 aufsetzten. Erst am Sonntag hatte der gleiche Flug der AUA "Austrian Wings" zufolge die Reise nach New York wegen eines Vogelschlages abbrechen m├╝ssen.

Laut Austrian Airlines wurde das Flugzeug am Nachmittag technisch ├╝berpr├╝ft. "Betroffene Passagiere werden so rasch wie m├Âglich umgebucht", so das Unternehmen in einem Statement.

