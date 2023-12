1. Die steilste Piste: Kitzbühel, Bergeralm, Garmisch

Der Start des Langen Zugs in Lech am Arlberg hat es in sich: Die Piste hat an dieser Stelle ein Gefälle von 142% (das sind etwa 55 Grad Neigung). Hat man den ersten Streckenabschnitt einmal überwunden, geht es aber etwas flacher weiter. Über die gesamte Abfahrt hat die Piste ein durchschnittliches Gefälle von 80%. Um den Titel steilste Piste der Welt streiten ohnehin ein paar Skigebiete. Da darf auch die Streif in Kitzbühel nicht fehlen. Die "Mausefalle" gleich nach dem Start am Hahnenkamm hat ein maximales Gefälle von 85%. Außerdem gehören die nach dem österreichischen Skifahrer Manni Pranger benannte Piste im Skigebiet Bergeralm im Wipptal (102%) oder die Kandahar in Garmisch (92%) auf diese Liste.