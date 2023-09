75 Euro für Ski-Tagesticket: Wie und wo Sie sparen können

Die wichtigste Faustregel für alle Wintersportfreunde, die aufs Geld schauen (müssen): Wer vor Ort bezahlt, zahlt drauf. Das Buchen von Tickets im Internet ist meistens billiger.

So spart man bei Onlinebuchungen in Schladming oder in Gastein rund 10 Euro. Gleiches gilt für Wochen- oder gar Saisonkarten, die übrigens im selben Ausmaß von etwa 10 Prozent erhöht wurden.