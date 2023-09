Ein Wintermärchen wie 1991? Noch 500 Tage bis zur Ski-WM

„Ich bin sehr stolz, da uns nach diesem Meeting von vielen Seiten bestätigt wurde, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Alles ist auf Schiene“, freut sich ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb in einer Aussendung von Ski Austria am Freitag. Auch FIS-Generalsekretär Michel Vion war angetan. Er freut sich bereits jetzt auf „spezielle“ Weltmeisterschaften in Saalbach: „Österreich ist ein Land des Skisports. Wir sind uns sicher, dass es eine großartige Atmosphäre, ein großartiges Fest und sportliche Entscheidungen auf höchstem Niveau geben wird.“