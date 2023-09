Warten auf den Schnee: Der steinige Weg zum Weltcup-Auftakt

Vor zwei Jahren waren die ÖSV-Läufer bereits am 13.September auf dem Pitztaler Gletscher unterwegs. Auch im Vorjahr konnten die Österreicher Mitte September schon in heimischen Gefilden trainieren. Das ist in diesem Jahr ein Ding der Unmöglichkeit. Zwar verfügt man in Sölden über zahlreiche Schneedepots, doch die wollen die Ötztaler in Hinblick auf den Weltcup-Auftakt derzeit noch nicht anrühren.