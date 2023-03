Vom schroffen Biokovo-Gebirge bewacht: Kroatiens Küstenregion Dalmatien

Auf der anderen Seite der Insel liegt Stari Grad, das mit seinem Hafen, seiner Promenade und pittoresken Architektur zu überzeugen weiß. Der von griechischen Kolonisten unter den Namen „Faros“ gegründete Ort wurde von vielen Eroberern heimgesucht und beeinflusst, was sich in den zahlreichen Sehenswürdigkeiten widerspiegelt. Soll heißen: Zu sehen gibt es im ältesten Dorf der Insel Hvar so einiges. Am Platz Trg Škor hat man das Gefühl, inmitten einer barocken Filmkulisse zu stehen. Ein Besuch im Schloss Tvrdalj, das vom kroatischen Dichter Petar Hektorović zwischen 1520 bis 1569 erbaut wurde, ist eine idyllische Oase. In dem verwinkelten Bau, der mit einer wunderschönen Gartenanlage samt Fischteich versehenen ist, begegnet man vielen poetischen Inschriften. Auf einer Toilettenwand steht folgende Weisheit: „Si te nosti cur superbis“, was so viel heißt wie: „Wenn du dich selbst kennst, warum bist du dann stolz?“ Darüber denkt man am besten bei einem Glas Rotwein am Hafen nach.