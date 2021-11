Urlaub 2022: Österreicher zieht es wieder in ferne Länder

Lockdown und Winter. Für manche Menschen mag diese Kombination so trist sein, dass sie in schwachen Momenten Fototapeten mit Palmenmotiv bestellen wollen. Jedenfalls ist zu Beginn der kalten Jahreszeit der Gedanke an Reisen tröstlich. Aus repräsentativen Kundenantworten der Europäischen Reiseversicherung (fast 1.500 Personen nahmen teil) geht hervor, dass 87 Prozent der Befragten dieses Jahr verreist sind, ein Viertel davon in zwei oder mehr Länder. Im nächsten Jahr wollen sogar 96 Prozent wieder in den Urlaub.

Jeder achte Österreicher weiß schon, wohin er verreisen wird

Wohin es als nächstes gehen soll, steht für 16 Prozent der Reisewilligen noch nicht fest. 84 Prozent haben bereits fixe Pläne und wissen, welche Länder sie bereisen möchten. Von denen, die planen zu verreisen, wünschen sich mehr als in diesem Jahr, nämlich 35 Prozent, nicht nur in ein Land zu reisen. Durchschnittlich wollen die Befragten eineinhalb Reisen im kommenden Jahr unternehmen.

Jeder vierte Urlaub 2020 in Österreich

92 Prozent der Urlaube wurden in Europa verbracht, davon mehr als ein Viertel in Österreich. Fast 4 Prozent buchten Fernreisen nach Afrika oder im Indischen Ozean. Knapp 1 Prozent aller Urlaube waren Kreuzfahrten, die Mehrzahl davon Flusskreuzfahrten. Die beliebtesten Länder nach Österreich (28 Prozent) waren Italien (22 Prozent), Kroatien (11 Prozent) und Griechenland (10 Prozent), gefolgt von Deutschland, Spanien und Frankreich, Schweiz und Portugal.

Amerika und Asien wieder gefragter

Nächstes Jahr wollen die Österreicher deutlich mehr reisen als 2021 und peilen wieder fernere Länder an. 70 Prozent bleiben in Europa, 10 Prozent planen Reisen noch Nord-, Mittel- und Süd-Amerika, 6 Prozent zieht es nach Asien, 5 Prozent nach Afrika, jeweils 3 Prozent in den Nahen Osten oder zum Indischen Ozean.