Phuket: Die Palmeninsel hat wieder geöffnet

Klimafreundliche Anreise

Derzeit fliegen nur wenige Airlines ohne Zwischenstopp in Bangkok nach Phuket, z. B. Qatar (via Doha ab 634 €, qatarairways.com), Emirates (via Dubai ab 651 €, emirates.com) oder Finnair (via Helsinki ab 702 €, finnair.com).-Kompensation via climateaustria.at: 62,5 €

Hotels

Phuket bietet zahllose Hotels und Resorts in allen Kategorien, z. B. Saii Laguna Phuket, ein sehr gut ausgestattetes Fünfsterne- Resort direkt am Strand. DZ/F Anfang Dezember ab 108 €. saiiresorts.com/phuket/laguna/



Rum-Manufaktur

chalongbayrum.com

Elefanten-Refugium

phuketelephantsanctuary.org

Allgemeine Infos

tourismusthailand.at