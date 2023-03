Tagebuch aus dem Paradies: Fidschi ganz persönlich

Ich befinde mich auf einem kleinen Eiland der Yasawa-Inseln. Die Inselgruppe ist bekannt für ihre von Palmen gesäumten Sandstrände und – Ältere erinnern sich – als Drehort des Hollywood-Films „Die blaue Lagune“ (1980) mit Brooke Shields. Vom Strand aus schnorchelt man über ein kleines Riff und kann dabei bunte Fische und Korallen beobachten. Unvermittelt ertönt ein Gong – das Signal, dass Mantarochen aufgetaucht sind. Per Boot geht es zur Drawaqa-Passage, einem natürlichen Kanal, in dem Urlauber mit den Mantas schnorcheln. Jedes Jahr zwischen April und November lassen sich diese Rochen, übrigens die größten ihrer Art, in dieser Passage beobachten, wie sie auf der Suche nach Nahrung durch das Wasser gleiten.

Mit dem Katamaran zurück nach Nadi

Auch ich gleite weiter. Nach fünf Tagen auf den Yasawa-Inseln geht es mit dem Yasawa Flyer, einem Katamaran-Schnellboot, zurück in die Stadt Nadi am Festland – so wird die Hauptinsel Viti Levu von den Einheimischen genannt.