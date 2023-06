Südostasien: Wohnen wie ein König

In eine andere Welt taucht der Reisende in den Cameron Highlands zirka zweihundert Kilometer nördlich von Kuala Lumpur ein. Wie grüne Teppiche überziehen Teeplantagen die Hügellandschaften. Auf tausend Meter Höhe haben die Briten zu Kolonialzeiten ihre Hill Stations gegründet. Die Malaien verbringen hier ihre Wochenenden. Kühle Bergluft und angenehmes Klima warten – und das am See gelegene Lakehouse Hotel. Die Lodge mit britischem Tudor Ambiente in den Innenräumen und Suiten lädt zum Verweilen. Wenn nachmittags Nebelschwaden einfallen und den 2.041 Meter hohen Gunung Brichang einhüllen, flackert das Kaminfeuer und der Fünf-Uhr-Tee wird kredenzt. So macht es sogar Spaß, von der Veranda aus dem einsetzenden Nieselregen zuzuschauen. Und bei Schönwetter Wanderungen in moosbedeckte Wälder (u. a. auf dem Mossy Trail) zu unternehmen oder Rosen- und Schmetterlingsgärten zu besuchen. Um danach einem der Teehäuser einen Besuch abzustatten. Welcome in Malaysia, or: welcome in old Britain!