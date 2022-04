Ostmalaysia: Drei Must-Sees der südostasiatischen Halbinsel

Nördlich der Bucht von Brunei liegt Labuan. Und vor ihr liegt Malaysias einziger Tiefwasserankerplatz. Urlauber finden in Labuan eine Reihe Sehenswürdigkeiten; historische Bauten kann man hier ebenso entdecken, wie unberührte Natur in Form von Mangrovenwäldern. Aktivurlauber dürften diverse Tauchplätze in Küstennähe, Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg und einen internationaler Wassersportkomplex in Labuan spannend finden.