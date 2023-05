Südostasien für Einsteiger: Was Reisende beachten sollten

Kommen wir auf die buddhistische Religion zu sprechen. Die Mönche in ihren orangenen Gewändern ziehen vorbei an den vergoldeten Tempelanlagen. Für die Europäer ein ungewohntes, aber faszinierendes Bild. Sie kommen hier an und finden alles ganz wunderbar, obwohl extreme Armut herrscht und die Mönche ein relativ gutes Leben führen. Haben Sie das Gefühl, dass hier einfach nur der Tourismus bedient wird und wenig kritisch hinterfragt wird?



Also es ist nicht so, dass den Touristen hier die Religion "verkauft wird". Man sollte sich schon ein eigenes Bild davon machen, was in den Tempelanlagen zelebriert wird. Laos ist nicht annähernd so weit entwickelt wie Mitteleuropa. Da ist es beispielsweise schwierig zu argumentieren „der Tempel besteht nur aus männlichen Mitgliedern, wo ist denn da die Quote der weiblichen Nonnen“. Diese Frage stellt sich nicht, da Laos in jedem Lebensbereich unterentwickelter ist als die europäischen Ländern, wo man diesen Anspruch sehr wohl stellen kann.



Die Frage ist wohl auch, ob die Touristen solche Differenzierungen überhaupt besprechen wollen oder einfach nur vor dem funkelnden Tempel stehen möchten...

Die meisten Reisenden sind tatsächlich vom funkelnden Tempel und dem Leuchten der orangenen Mönchsroben begeistert und stellen sich diese Fragen nicht gleich. Es ist so beeindruckend zu sehen, wie die Religion hier noch gelebt wird. Das ist ein großer Unterschied zu Europa, wo darüber in den Medien fast nicht mehr berichtet wird. Das ist hier überhaupt nicht der Fall.