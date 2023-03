Future Food: Ein exotischer Kochkurs auf Laos

„In Laos wird alles gegessen, selbst Spinnen, die zur Regensaison in den Reisfeldern gefangen und ganz gekocht werden – Kakerlaken allerdings nicht, denn die schmecken nicht“, sagt Koch Joy Ngeuamboupha von der „Tamarind Cooking School“, dessen gleichnamiges Restaurant zu den feineren Adressen mit laotischer Küche in der Stadt gehört. Bis in die 1990er-Jahre sei das aufgrund der Armut und Lebensmittelknappheit ganz normal gewesen.

Seitdem sich Laos anderen Ländern geöffnet hat, kommen überwiegend „normale“ Fleischsorten auf den Tisch. Vor allem auf dem Land würden bis heute gern Insekten gegessen – so wie heute Abend in seinem Kochkurs, einem Abenteuer jenseits der üblichen Touristenpfade, auf denen man sich in der ehemaligen Königsstadt sonst zwischen Palast, Almosen-Zeremonie der Mönche und dem Sundowner am Mekong-Ufer bewegt.

Nach der Ankunft in der Kochschule sind die ersten Eindrücke noch harmlos und außerordentlich köstlich. Denn die anderen Gäste, deren Kurs bereits angefangen hat, sind mit der Zubereitung von ganz gängigen Gerichten beschäftigt: Gedämpfter Fisch in Bananenblättern ist dabei. Salat von grüner Papaya. Dazu natürlich der Klebreis, der als sehr sättigende Beilage immer dazugehört. Während all das ein köstliches Menü verspricht, geht es beim Workshop an der benachbarten Kochstation um die Seite der laotischen Küche, die selbst kulinarisch weltgewandten Reisenden einiges abverlangt.