Langkawi, Malaysia: Affengeile Tropeninsel

Tierbegegnungen

Mit einem Fischerboot geht es durch grünes Dickicht und eindrucksvolle Kalksteinhöhlen wie die Crocodile Cave. Die Tour führt zu Fuß durch die Bat Cave mit einer Unzahl von Fledermäusen an der Decke riesiger Tropfsteinhöhlen – falls neugierige Makaken nicht den Weg versperren, bis sie merken, dass es nichts zu holen gibt. Die meistens auch angesteuerte Fischfarm ist nichts für sensible Gemüter. Im Gegensatz zum malerischen Wasserfall Durian Perangin. Zum Abschluss hält das Boot an einer einsamen Traumbucht, das Badevergnügen hier im Norden soll übrigens nicht durch Quallen gefährdet sein.