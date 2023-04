Star-Architekt Hadi Teherani designte Spa im Salzburger Land

Und natürlich kann es für das 5-Sterne-Hotel nicht fancy genug sein. Kein anderer als der in Hamburg lebende Star-Architekt Hadi Teherani entwarf den Bau der Wellnessoase. Teherani, international bekannt für prägnante Glasbauten in der Hamburger Hafencity, widmet sich gerne originellen Projekten in ungewöhnlichen Gegenden. Und ungewöhnlicher könnte die Umgebung für den Urban-Architekten kaum sein: Die kontrastreiche Alpenregion mit dem Asitz als "Hausberg" des Krallerhofs, welcher bereits an Saalbach Hinterglemm grenzt und 1.760 Meter hoch ist.