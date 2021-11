Leogang: Eine Urlaubsoase für Beautyfans

Mit kurzen, aber effektiven Behandlungen, die internationale Kosmetiktrends wie das Face Yoga aufgreifen, soll die beautyaffine Klientel abgeholt werden. Inspirieren ließ sich das Paar von Konzepten aus Großstädten wie London oder New York. Dort machen sogenannte Face Gyms klassischen Kosmetiksalons seit Jahren Konkurrenz. Ob Leogang für solch progressive Spa-Konzepte schon bereit ist? „Wir sind hier zwar am Land, aber unsere Gäste sind extrem reiseerfahren“, weiß Christina Schmuck. „Natürlich hat auch eine Portion Mut dazugehört, um so eine Idee in die Alpen zu bringen.“ Um das Angebot abzurunden, wurde nebenan auch eine Nail Bar gebaut, außerdem eine eigene Forsthofgut-Kosmetiklinie kreiert.

Eine Portion Mut braucht es wohl auch für den einen oder anderen Gast, um sich in offenem Ambiente den Teint erfrischen und unter Anleitung verschiedenste Übungen für die Gesichtsmuskulatur zeigen zu lassen. „Am besten ist, wenn Sie sich die Übungen merken, um sie für maximale Effekte auch daheim durchzuführen“, rät Kosmetikerin Linda beim Abschied. Also: Notizblock nicht vergessen.