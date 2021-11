Nachthimmel: Die schönsten Plätze in Österreich zum Sternderl schau’n

Der Nachthimmel wird in Europa jährlich um etwa sechs Prozent heller. Österreich liegt mit sechs bis acht Prozent sogar über dem Durchschnitt. Wie wichtig solche Initiativen wie der Sternenpark sind, weiß Stefan Wallner, Astronom an der Universität Wien: „Geht das so weiter, gibt es 2040 in Österreich die ersten paar Flecken, wo man gar keinen Stern mehr mit freiem Auge sehen kann.“

Nicht nur Mensch und Tier profitieren von wenig Lichtverschmutzung. Denn daraus ergibt sich auch ein neuer Tourismuszweig: der Astrotourismus. Neben Workshops und gemeinsamen Sternderl-Wanderungen bieten Regionen, die wenig von Lichtverschmutzung betroffen sind, auch ein perfektes Ziel für Astronomen und Astrofotografen. Wie faszinierend schön die Astrofotografie sein kann, hat der Autor dieser Zeilen selbst schon in zahlreichen Nächten erlebt. Dass man dafür aber nicht unbedingt in einen Sternenpark fahren muss, beweist das Bild oben. Aufgenommen Anfang September auf der Rax in Niederösterreich. Auf dem Motiv erkennt man das Zentrum unserer Galaxie: die Milchstraße. Wie schnell man sich in den Sternen verlieren kann, zeigt Andreas Schödl, Fotograf der Wiener Berufsrettung. Als absoluter Neuling in der Astrofotografie hat ihn diese Septembernacht nach anfänglicher Skepsis überzeugt. „I glaub’, mir taugt’s“, meinte Schödl am nächsten Morgen und bei Durchsicht der Bilder.