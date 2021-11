Costa Rica wird das erste Land der Welt, das 1-G einführt

Das zentralamerikanische Land am Pazifik und am Karibische Meer wird das erste Land weltweit sein, dass 1-G einführt. Die Regelung tritt mit 8. Jänner 2022 in Kraft und gilt für Einheimische ab zwölf Jahren sowie für Touristen ab 18 Jahren.

Mit diesem Stichtag werden nur noch vollständig Geimpfte am öffentlichen Leben teilhaben können. Der Besuch von Hotels, Restaurants, Geschäften, Museen und Nationalparks, die als Touristenattraktionen in Costa Rica gelten, wird nur noch mit gültigem Impfzertifikat möglich sein.

Ausgenommen sind nur Banken, Supermärkte und Apotheken.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Regel am 8. Januar soll ab 1. Dezember 2021 eine Übergangsregelung gelten. In der Übergangsphase dürfen Hotel-, Restaurant- und Ladeninhaber entscheiden, ob sie auch ungeimpften Personen Zugang gewähren. Wenn sie dies machen, dürfen nur 50 Prozent der Gäste oder Kunden einkehren.