Der Bergschneckkk! Besuch bei der Tiroler Weinbergschneckenzüchterin

Die Frage nach Abscheu kennt sie gut, kontert: „Muscheln schmecken nach Meer, Schnecken nach Wald.“ Ganz einfach. „Ekel ist kulturell antrainiert“, sagt Embacher. Älter als der Ekel vor der Schnecke ist der Verzehr: In Österreich habe man im Mittelalter mehr Schnecken verspeist als in Frankreich. Weinbergschnecken waren bis nach dem Weltkrieg ein Arme-Leute-Essen, sie wurden in den Wäldern gesammelt, waren eine wertvolle Proteinquelle. Lieber ein Schneck als gar kein Speck. In Wien gab’s sogar einen Schneckenmarkt, daher der Begriff „Wiener Auster“. Das Einsammeln im Wald ist nicht mehr erlaubt, die Weinbergschnecke steht seit den 1970ern unter Naturschutz. Embacher hat schon als Kind Schnecken, die sich auf den Weg verirrt hatten, behutsam wieder auf sicheren Waldboden gesetzt.

Und eklig oder schlatzig war beim Verkosten übrigens gar nichts, die gingen butterweich runter.