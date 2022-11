Es ist sieben Uhr Früh – die blaue Stunde. Nicht mehr Nacht und noch nicht Tag. Markus wartet schon auf die zwei Skifahrerinnen vor dem Hotel Vaya in Zell am See. Die Schmittenhöhebahn ist nur ein paar Schritte oder zwei Schwünge entfernt. „Ski in, Ski out“ ist die Zauberformel. Mit der ersten Gondel schwebt das Trio bergauf. Langsam färbt sich der Himmel orange und taucht die kleine, mit Schindelholz verkleidete Elisabeth-Kapelle auf dem Gipfel in warmes Licht. Eingeweiht wurde sie am zehnten Jahrestag der Ermordung Kaiserin Elisabeths 1908. Eine Tafel erinnert an den Besuch von Sisi, die 1885 auf die zweitausend Meter hohe Schmittenhöhe zu Fuß gewandert ist.