Ranking: In diesen europäischen Städten sind Hotels am saubersten

Gute Lage, schöner Pool, großzügiges Frühstücksbuffet. Die Liste der Kriterien, die ein gutes Hotel erfüllen kann, ist lang. Eine saubere Unterkunft wünscht sich wohl jeder, der verreist, spätestens seit Beginn der Pandemie sind Sauberkeit und Hygiene für Reisende ein besonders wichtiges Qualitätsmerkmal.

Obwohl die Standards vielerorts stark angehoben wurden, gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen den Ländern. Umso besser also, wenn man vorab weiß, in welchen europäischen Hauptstädten man mit höherer Wahrscheinlichkeit in einer reinlichen Unterkunft nächtigen kann.