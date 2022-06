Schlafen in luftiger Höhe: Air New Zealand bietet künftig Etagenbetten

Wer mehr als 17 Stunden fliegt, kann bei Flügen mit Air New Zealand bald vier Stunden in einem Etagenbett schlafen. Die Schlafkapseln ermöglichen ein Nickerchen im Liegen, nicht mehr nur im Sitzen und das auch in der Economy-Class. Bis 2024 sollen die Schlafkabinen eingebaut werden. Gegen einen Aufpreis können Zeitfenster von vier Stunden für die Kabinen gebucht werden. Pro Flug kann die Schlafkabine nur einmal in Anspruch genommen werden - und nur von jeweils einer Person.

Die "Skynests" sind mit Matratzen und Bettwäsche ausgestattet. Sie werden nach den vier Stunden vom Flugpersonal gewechselt. Um den Raum ideal auszunutzen, sind die Schlafkabinen übereinander angebracht.