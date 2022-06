Kreuzfahrt ist der bessere Cluburlaub, aber ohne Sprung ins Meer

Oder: „Stadtbesichtigung tagsüber, am Abend Unterhaltungsprogramm.“ Was nur wenige antworten, aber offensichtlich ist: „Immer was zu essen und zu trinken, man muss sich um nichts kümmern.“ Mittelmeer-Kreuzfahrten haben neben den vielen Städten, die man sich anschauen kann, auch immer ein oder mehrere Seetage, und an denen begreift man die Charakteristik des Cruisens vielleicht am besten: So ein Schiff ist wie Cluburlaub, mit dem Vorteil, dass man sich statt relativ stupiden Ausflugszielen wie Teppichknüpferei und Gold-Souk historische Perlen wie Genua oder Valencia anschauen kann. (beides sollte man sich anschauen, Genua steht zu Unrecht hinter vielen anderen italienischen Städten auf der Liste, Valencia ist eine der herausgeputztesten spanischen Städte überhaupt).