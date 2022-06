Unentdeckte Routen: 7 Tipps für die nächste Radtour

Ins Hochgebirge Albaniens

In Südosteuropa lockt das als Reiseland vielen Urlaubern noch unbekannte Albanien mit historischen Burgen und wilder Natur. Ein besonderes Erlebnis ist die wenig befahrene Strecke durch das Pindosgebirge auf über zweitausend Metern Höhe. Mit dem Mountainbike geht es von Korça aus in das kleine Voskopoje. Anschließend führt die Tour in luftiger Höhe durch das Hochgebirge, vorbei am Grammos-Berg an der Grenze zu Griechenland. Endpunkt der Tour ist das ursprüngliche Dorf Rehova mit markanten Steinhäusern.