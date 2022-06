Zehn ungewöhnliche Straßen für den nächsten Roadtrip

Die Bregagh Road in Nordirland wirkt mysteriös und das ganz besonders entlang der ‚Dark Hedges‘, einer verwachsenen Buchenallee aus dem 18. Jahrhundert. Eingebettet in tiefgrüne Wiesen war die Route mehrfach in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zuletzt durfte sie die Kingsroad in Game of Thrones darstellen.

Der Brücken-Highway der USA