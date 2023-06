Proseccostraße: Die Perle, die den Unterschied macht

Und der erste Schluck hält, was der Duft verspricht: Fruchtige Geschmacksnoten vereinen sich im Mund, die Perlen tanzen am Gaumen, ein zarter mineralischer Nachgeschmack erzählt von den Böden, auf denen die Trauben gereift sind. Es ist Italien, das man da schmeckt, so wie es leibt und lebt. Konserviert in einer Flasche feinsten Proseccos, wie es ihn eben nur in den hügeligen Anbaugebieten Norditaliens gibt.