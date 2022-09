Italiens unbekannte Traumküste an der Costa di Maratea

An der Costa di Maratea liegt ein Badeparadies, das vom Massentourismus verschont geblieben ist. Keine Industrie weit und breit, türkis und sauber das Meer. Bettenburgen sucht man vergeblich, die Hotels sind großteils in Familienbesitz. Kleine Sand- und Kiesbuchten reihen sich zwischen bizarren Felsformationen mit spektakulären Grotten aneinander.

Unter den vielen Stränden den schönsten zu finden, ist nicht einfach. Wer Strandhotel und Infrastruktur braucht, entscheidet sich für den großen, feinkieseligen Strand von Acquafredda. Wer es intim will, für die Spiaggia Il Mirto mit fünfzig Liegestühlen. Wer süditalienischen Charme sucht, liegt am Lido Santa Teresa richtig: Dort passiert es, dass der charmante bagnino, der sich mit dem klingenden Namen „Tarzan“ schmückt (und ständig auf der Suche nach einer „Jane“ ist), den Gästen höchstpersönlich eine Portion Melone an den Liegestuhl serviert. Von Wolfram Kautzky