An der Adria: Das Lagunen-Gold von Lignano

Die Villen von Lignano

Geprägt hat das Aussehen von Lignano der Architekt Marcello D’Olivo. Er ließ in den Fünfzigern das Stadtviertel von Pineta in der Mitte der Halbinsel in einem Pinienwald anlegen, mit dem Ziel, Touristen anzulocken – mit Erfolg. Das Einzigartige an Pineta: Die Straßen wurden in Form einer Spirale angelegt. Sie kreiseln sich bis in den Kern des waldigen Viertels. Entlang der Straßen protzen auf den sanften, überwachsenen Sanddünen Architekten-Villen mit getrimmten Gärten.