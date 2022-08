Villasimius auf Sardinien: Wo die Italiener gerne urlauben

Es gibt nur wenige Flecken entlang der schönsten Küsten Italiens, wo es die Speisekarte im Restaurant nicht standardmäßig auch auf Deutsch und Englisch gibt. Wer auf der Hauptstraße von Villasimius ein Gelato kaufen will, muss allerdings seine Italienisch-Kenntnisse auspacken oder auf die altbewährte Methode mit dem Zeigefinger zurückgreifen.

Ursprünglich, unverfälscht, aber nicht ganz unberührt ist das ehemalige Fischerdorf an der Südostspitze Sardiniens, in dem es vor allem an Wochenenden vor Einheimischen wimmelt, die aus Cagliari und den umliegenden Ortschaften hereinströmen. In dem verschlafenen Örtchen, umgeben von einem riesigen Naturschutzgebiet, erwacht abends eine lebhafte Nachtszene, in der bis zum Morgengrauen gefeiert und getanzt wird. Im Vergleich zum kostspieligen Norden ist der Süden Sardiniens auch noch eher erschwinglich.

Tagsüber dominiert hier Pink, wohin das Auge reicht: Die Straßen sind großzügig von prächtigen Oleander- und Bougainville-Sträuchern gesäumt – bis man zum Hausstrand Spiaggia Simius gelangt, wo der feine Sandstrand in sanftes, paradiesisches Blau übergeht. Hier macht die Karibik Europas ihrem Spitznamen alle Ehre. Wer den Strand in Richtung Süden entlanggeht, überquert eine schmale Landbrücke aus Sand, die das kristallklare, offene Meer von einer Lagune trennt, in der im Juni unzählige Flamingos ihren Nachwuchs aufziehen.