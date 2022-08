Die neue AIDAcosma bietet Freiheit an Deck und Vielfalt darunter

Zwei, drei tiefe Atemzüge der würzigen Meeresluft nehmen, den Blick über den Horizont streifen lassen und das Farbenspiel genießen, wenn das tiefblaue Meer den feuerroten Sonnenball einsaugt.

Mehr braucht es nicht, um voll im Urlaub angekommen zu sein, wenn man am „Ocean Deck“ der AIDAcosma steht. Alleine der 270-Grad-Rundblick, den man von diesem Bereich am Heck des im April getauften Schiffs von AIDA genießen kann, gibt ein Gefühl der Freiheit und der Lebensfreude, das den Alltag in Sekunden vergessen macht. Krönen kann man dieses Erlebnis mit einem Glas Champagner von der „Ocean Bar“ rechts. Oder mit einem Bad im Infinitypool in der Mitte von Deck 16, in dem man bis an das Ende der Cosma und gefühlt in ihre Heckwelle hineinschwimmt. In mehreren Terrassen zieht sich dieser Bereich über vier Decks, bietet auch während des Tages viel Platz zum Sonnenbaden und zusätzlich zum Infinitypool mehrere Whirlpools und eine kleine Bühne für Veranstaltungen am Abend.