Die 100-Jährigen auf Sardinien und ihr Traum von Unsterblichkeit

Ein Paradies der Unsterblichkeit soll es werden: Sterblichkeitsfeindliche Ausländer, die unbedingt die Geheimnisse des ständigen Bleibens erfahren wollen, sollen hierher kommen und einen Tourismusboom anheizen. Angeboten werden Touren und Workshops, wo die Besucher in die Küche der Dorfbewohner eingeführt werden, es wird gemeinsam Brot gebacken und Schafskäse zubereitet. In der Tourbeschreibung wird auch ein Treffen mit 100-Jährigen "in ihrem natürlichen Lebensraum" versprochen: "meet some centenarians in their usual environment and spend time with them". Die Touristen sollen Kultur, Musik, sprich das traditionelle Leben kennenlernen.

Die New York Times hat Perdasdefogu besucht und die Einwohner nach ihrem "Lebenselixier" gefragt: Abwechslung sei das Gewürz – oder zumindest das Konservierungsmittel des Lebens, sagen die Einen. Sich nicht über Dinge aufzuregen, die Anderen. Und der Dritte betont das Beschäftigt Sein: "Wenn du keine feste Arbeit hast, welches Leben lebst du dann?"

Wettstreit

Vielleicht ist es aber auch das Wetteifern, das am Leben hält: Denn das benachbarte Dorf Seulo beansprucht den Titel der langlebigsten Stadt ebenfalls für sich.